Йоханнес Бё: Тарьей провёл идеальный спринт, на уровне Бьорндалена. Горжусь им

Норвежский биатлонист, действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» Йоханнес Бё прокомментировал победу брата, Тарьея Бё, в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

«Несмотря на то что произошло в прошлые выходные, Тарьей — мой самый жёсткий соперник в общем зачёте Кубка мира, и сейчас он начал зарабатывать очки. Об этой битве я мечтал. Надеюсь, мы продолжим в том же духе.



Наконец-то я могу стоять здесь и хвалить его, а не наоборот. Сегодня моя очередь гордиться братом. То, что показал Тарьей, — это идеальный спринт. На уровне Бьорндалена, с контролируемым началом, прибавлением в ходе гонки и чистой стрельбой», — приводит слова Йоханнеса NRK.

В спринте Йоханнес финишировал третьим.