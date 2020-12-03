Йоханнес Бё: Тарьей провёл идеальный спринт, на уровне Бьорндалена. Горжусь им
Норвежский биатлонист, действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» Йоханнес Бё прокомментировал победу брата, Тарьея Бё, в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).
«Несмотря на то что произошло в прошлые выходные, Тарьей — мой самый жёсткий соперник в общем зачёте Кубка мира, и сейчас он начал зарабатывать очки. Об этой битве я мечтал. Надеюсь, мы продолжим в том же духе.
Наконец-то я могу стоять здесь и хвалить его, а не наоборот. Сегодня моя очередь гордиться братом. То, что показал Тарьей, — это идеальный спринт. На уровне Бьорндалена, с контролируемым началом, прибавлением в ходе гонки и чистой стрельбой», — приводит слова Йоханнеса NRK.
В спринте Йоханнес финишировал третьим.
Тарьей Бё поделился эмоциями после победы в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти
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