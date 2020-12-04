Евгения Павлова объяснила, почему она сказала, что некомфортно чувствует себя в команде

Российская биатлонистка Евгения Павлова прокомментировала свои слова, которые она произнесла сразу после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Контиолахти.
«Мне комфортно в команде, меня устраивают тренеры, ни к кому нет претензий, все нормально общаются. Я на эмоциях сказала: меня не устраивает моя стрельба, и я не понимаю, что с ней.
В ответ начинается: ты везде всех выносила, такая хладнокровная, стрелок от бога, мы тобой восхищались… Люди, меня не было в команде в прошлом году. Я пахала весь год, чтобы отобраться. Вернулась — и идёт давление.
Прихожу на интервью чуть ли не в слезах, и меня начинают вопросами заводить: а почему, а тебе некомфортно? Я готова работать, у меня нет претензий к тренерам. Но что-то происходит со стрельбой — и да, я сильно загоняюсь, любой будет переживать», — приводит слова Павловой Sports.ru.
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