Евгения Павлова: стрельба? Спросите тренера. Мне некомфортно в команде

Российская биатлонистка Евгения Павлова прокомментировала свой результат в спринтерской гонке на втором этапе Кубка в Контиолахти.



«Не знаю, что со стрельбой. Спросите тренера. Не могу понять. Уже до слёз. Поменялось что-то? Ничего. Пришла в команду, но чувствую себя некомфортно, хотя продолжаю работать. Пока ничего не понимаю. Мне не смешно. Не понимаю, что случилось.



Есть ли связь с тренером? Тренер говорит, что всё нормально. Вот и всё. Больше ничего не говорит. Впереди ещё гонки? Не знаю, будут гонки – буду работать дальше. Зачем что-то обсуждать, хочу работать дальше. В том году меня здесь не было. Сейчас мне здесь некомфортно. Но буду работать. Надеюсь, всё наладится», — сказала Павлова в эфире «Матч ТВ».