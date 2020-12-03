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Евгения Павлова: стрельба? Спросите тренера. Мне некомфортно в команде

Евгения Павлова: стрельба? Спросите тренера. Мне некомфортно в команде
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Евгения Павлова прокомментировала свой результат в спринтерской гонке на втором этапе Кубка в Контиолахти.

«Не знаю, что со стрельбой. Спросите тренера. Не могу понять. Уже до слёз. Поменялось что-то? Ничего. Пришла в команду, но чувствую себя некомфортно, хотя продолжаю работать. Пока ничего не понимаю. Мне не смешно. Не понимаю, что случилось.

Есть ли связь с тренером? Тренер говорит, что всё нормально. Вот и всё. Больше ничего не говорит. Впереди ещё гонки? Не знаю, будут гонки – буду работать дальше. Зачем что-то обсуждать, хочу работать дальше. В том году меня здесь не было. Сейчас мне здесь некомфортно. Но буду работать. Надеюсь, всё наладится», — сказала Павлова в эфире «Матч ТВ».

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