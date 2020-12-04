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Польховский — о Гараничеве: вся эта история в Контиолахти далась ему непросто

Польховский — о Гараничеве: вся эта история в Контиолахти далась ему непросто
Биатлон / Кубок мира 0

Главный тренер национальной команды Валерий Польховский прокомментировал вызов Евгения Гараничева и Карима Халили для участия в этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), который будет проходить с 11 по 13 декабря.

Гараничев не выступал на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) из-за того, что проживал в одном номере и контактировал с Антоном Бабиковым, тест которого на COVID-19 оказался положительным.

«У Халили уже есть две победы на Кубке России, он находится в неплохой форме. Гараничев сейчас находится в Увате, завтра должен выступить в спринте на Кубке России. Конечно, вся эта история в Контиолахти далась ему непросто — пришлось покинуть Финляндию без сопровождения, он уехал один на машине, оставил её на российской границе, потом мы её оттуда забрали… В принципе, в той ситуации мы выполнили все требования, которые были. Гараничев уже сдал два отрицательных теста. Оба присоединятся к команде 7 декабря», — приводит слова Польховского РИА «Новости».

Халили и Гараничев присоединятся к сборной России на этапе Кубка мира в Хохфильцене
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