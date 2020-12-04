Ирина Казакевич: при чистой стрельбе готова бороться за шестёрку. Как минимум!

23-летняя дебютантка сборной России по биатлону Ирина Казакевич, занявшая в стартовых гонках Кубка мира 52-е, 28-е и 13-е места, рассказала о проблеме со стрельбой.
«Проблема такая есть. В первом спринте ещё и заминка случилась на рубеже — не выкинуло патрон, потеряла 12 секунд, это стоило порядка десяти позиций в финишном протоколе. С другой стороны, уверенно стрелять из привычных 33–35 секунд для меня лучше, чем заканчивать на пять секунд быстрее и ошибаться. Таковы сейчас мои временные рамки, то, что наработано. Разумеется, есть куда расти, и на этом направлении резерв особенно велик. Обязательно продолжу работать над подходом-отходом, изготовкой и всеми элементами, на которых сейчас теряю секунды. Однако само время стрельбы вряд ли смогу существенно сократить. После 35 секунд за 23 стрелять точно не начну.
Почему? Технически это возможно. С рисками, авосем и непредсказуемостью. Но на данный момент к такому не готова. И психологически, и по заложенной базе.
Цель на сезон? Оставаться в обойме Кубка мира, показывать стабильность по ходу сезона, отобраться на чемпионат мира. Что-то более конкретное загадывать рано, для начала нужно освоиться и понять.
За что готова бороться при чистой стрельбе? За шестёрку. Как минимум!» — приводит слова Казакевич сайт «Матч ТВ».
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