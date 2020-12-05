Й. Бё лидирует в общем зачёте Кубка мира, Логинов — 21-й

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира после гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). У Бё-младшего, который поднялся на пьедестал во всех четырёх гонках сезона, но выиграл только одну из них, в активе 210 очков. На второе место поднялся победитель гонки преследования швед Себастиан Самуэльссон (175). На 3-м месте — словенец Яков Фак, вошедший в топ-7 во всех гонках, но ни разу не поднявшийся на пьедестал. Он набрал 152 очка.
Лучший из россиян Александр Логинов занимает 21-е место. Его лучший результат — 10-е место в первой гонке сезона.
Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 210.
2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 175.
3. Яков Фак (Словения) – 152…
21. Александр Логинов (Россия) – 84…
23. Матвей Елисеев (Россия) – 63…
32. Эдуард Латыпов (Россия) – 41.
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