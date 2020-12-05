Казакевич: хочется быстрее бежать, точнее стрелять, и как можно больше выступать

23-летняя дебютантка сборной России по биатлону Ирина Казакевич прокомментировала выступление в женской эстафете на втором этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).
«Насколько адаптировалась? Не знаю, главное, мне здесь нравится. Хочется быстрее бежать, точнее стрелять, и как можно больше выступать.
Проблемы на «стойке»? Есть небольшие недочёты. Сегодня был сложный ветер. Вчера на тренировке он был сильнее. Выходить сегодня на эстафету было волнительно в такой сложный ветер. Получилось, что ошиблась с одним выстрелом и потом добивала его дополнительными. Занервничала, когда остался один дополнительный выстрел, но справилась.
Чувствую, что с каждой гонкой буду разгоняться и добавлять. Сначала нужно как-то адаптироваться, чтобы понимать, как себя вести. Каждая гонка – какой-то новый небольшой этап. Так же и с эстафетой», — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».
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