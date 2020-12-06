Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на втором этапе КМ, Россия — четвёртая

Сборная Норвегии уверенно выиграла мужскую эстафету на втором этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Контиолахти (Финляндия). Второе место заняли шведские спортсмены. Бронзовыми призёрами стали биатлонисты из Германии.
Мужская сборная России на протяжении всей гонки числилась в претендентах на медали, однако так и не смогла попасть в тройку призёров. Матвей Елисеев завершил свой этап пятым с отставанием в 9,5 секунды от лидера, Антон Бабиков — седьмым (+20,6 секунды), Эдуард Латыпов — пятым (+49,6 секунды). Последним дистанцию проходил Александр Логинов.
Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Контиолахти, Финляндия
Мужчины. Эстафета, 4х7,5 км
1. Норвегия – 1:16.21,0 (0 штрафных кругов + 9 дополнительных патронов)
2. Франция – отставание 39,2 (0+10)
3. Германия – +51,7 (0+9)
4. Россия – +1.08,0 (0+7)
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию соревнований мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти.
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