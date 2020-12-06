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У сборной Франции три штрафных круга на первом этапе эстафеты КМ в Контиолахти

У сборной Франции три штрафных круга на первом этапе эстафеты КМ в Контиолахти
Биатлон / Кубок мира 0

На втором этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) стартовала мужская эстафетная гонка. Уже первый этап гонки повлёк за собой катастрофические последствия для одного из фаворитов — сборной Франции.

Двукратный чемпион мира Эмильен Жаклен допустил шесть промахов в стрельбе из положения стоя и отправился на три штрафных круга. Первую смену французы провели 19-ми, отставая от лидирующих норвежцев на 1 минуту 3,4 секунды.

Сборная России, в составе которой Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов и Александр Логинов, ушла на второй этап пятой (+9 секунд).

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию соревнований.

Текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти

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