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Редькин — о сборной России: когда такие результаты на первых гонках, у спортсменов шок

Редькин — о сборной России: когда такие результаты на первых гонках, у спортсменов шок
Биатлон / Кубок мира 0

Олимпийский чемпион Евгений Редькин оценил выступление сборной России по биатлону на старте Кубка мира. После двух этапов в активе россиян нет медалей.

«Думаю, не показали характер в эстафете. Где-то потерпеть, какие-то секунды пробежать через силу, чтобы их не потерять. Пока не хватает нам уверенности. Когда такие результаты на первых гонках, у спортсменов шок. Работу проделали, а результатов нет. Нужно время. В Австрии, надеюсь, будет лучше.

С Ириной Казакевич и Ульяной Кайшевой я работал в Тюмени. У обеих хорошая, поставленная стрельба. Жаль, что в гонке преследования не получилось показать максимум. Ирина — молодая спортсменка, хорошие результаты у неё впереди, нужно набраться опыта. С Женей Павловой мы работали год назад, у нас хорошие отношения, постоянно на связи. Я знаю, как она умеет стрелять и выкладываться. Она может работать на 100%, но в Финляндии у неё не пошла стрельба. Тамара Воронина — человек стрелкового плана, всегда выезжала за счёт стрельбы. Опять же, на этом этапе не получилось. Надеюсь, что девочки ещё покажут свою фирменную стрельбу", — цитируют Редькина «Известия».

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