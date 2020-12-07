Дмитрий Васильев: Павлова разочаровала своими интервью. Оказывается, она ещё ребёнок

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил выступление сборной России на втором этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти. Со старта сезона россияне не завоевали ни одной медали.

«Пока недостаточно готовы или неправильно подготовлены, это видно по личным гонкам. Не понимаю, на каком основании некоторые спортсмены уходят на самоподготовку. Логинова мы тут не берём, он заслужил. Остальные соответствующе и выступают: скорость не могут показать, стреляют недостаточно хорошо. Руководству Союза биатлонистов России на будущий год надо высказать своё мнение по этому вопросу. Централизованная подготовка должна быть приоритетной.

Порадовала Казакевич, единственная из женской команды. Разочаровала Павлова своими интервью. Оказывается, она ещё ребенок, какие-то непонятные обиды и бойкоты. На таком уровне нельзя позволять себе так высказываться, надо сдерживать свои эмоции. Зато порадовала Ирина Казакевич. Уже в дебютном сезоне она способна бороться за топ-10, и это радует", — цитируют Васильева «Известия».

Сразу после спринтерской гонки Павлова дала скандальное интервью, где сообщила, что некомфортно чувствует себя в команде.