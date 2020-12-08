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Дмитрий Пидручный: не на такие результаты я рассчитывал

Дмитрий Пидручный: не на такие результаты я рассчитывал
Биатлон / Кубок мира 0

Чемпион мира по биатлону украинец Дмитрий Пидручный оценил выступление на стартовых этапах Кубка мира, которые состоялись в Контиолахти (Финляндия). В общем зачёте он занимает 51-е место. Лучшим результатом Пидручного в личных гонках стало 35-е место в спринте на втором этапе.

«Первые два этапа позади. Не на такие результаты я рассчитывал и надеялся. Порадовала лишь позитивная динамика в гонках, которую непосредственно увидел в эстафете. Верю, что такая динамика сохранится и результаты будут только улучшаться! Спасибо всем за поддержку», — написал Пидручный в своём «инстаграме».

Пидручный завоевал золото на чемпионата мира—2019 в гонке преследования. Дмитрий также является двукратным чемпионом Европы.

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