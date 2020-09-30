Дмитрий Пидручный: ура! Есть первый отрицательный тест на COVID-19

Чемпион мира по биатлону украинец Дмитрий Пидручный сообщил, что его новый тест на коронавирус дал отрицательный результат. 25 сентября спортсмен сообщил о положительном результате теста, вследствие чего пропустил соревнования в Висбадене (Германия).

«Ура! Есть первый отрицательный тест на COVID-19, завтра жду ещё один — и можно ехать с командой на сборы. Можно задуматься о том, насколько верным был первый положительный результат теста. 5 дней в изоляции и без тренировок на свежем воздухе. Как только получил результат, сразу же пошёл на тренировку», — написал Пидручный в своём «инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» Дмитрия Пидручного

Пидручный завоевал золото на чемпионата мира—2019 в гонке преследования. Дмитрий также является двукратным чемпионом Европы.