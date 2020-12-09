«Служу России!» Дмитрию Губерниеву вручили орден Александра Невского

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев получил орден Александра Невского. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале, опубликовав соответствующую фотографию.

«Орден Александра Невского! Служу России!» — подписал он фотографию.

Орденом Александра Невского награждаются граждане Российской Федерации, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также граждане Российской Федерации за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.