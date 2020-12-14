Чемпион ОИ Мехонцев возмутился вручением Губерниеву ордена и вспомнил его слова о Сталине

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев прокомментировал новость, что известный комментатор Дмитрий Губерниев получил орден Александра Невского. Напомним, ранее Губерниев негативно высказался в адрес Иосифа Сталина, заявив, что тот в первые дни Великой Отечественной войны «зассал и никуда не высовывался».

«С удивлением и возмущением узнал о награждении комментатора Губерниева орденом Александра Невского. Почему с возмущением – не могу представить себе этого господина в ряду прочих героев России, награждённых этим боевым орденом за столько лет истории. Этот орден — единственная офицерская награда, прошедшая через всю нашу историю. Герои Бородина, советские командиры батальонов и полков, поднимавшие своих солдат под пулемётный огонь на смерть с призывом «за Родину, за Сталина»…

И в этом ряду Дима, полупокер и лизоблюд? Отказываюсь понимать, как этого болтуна, своим поганым ртом оскорбившего память Верховного главнокомандующего народа — победителя в Великой войне, можно награждать боевым орденом? Раньше я не понимал, почему российские офицеры стесняются носить свои заслуженные награды на мундирах. Теперь понимаю. Им не хочется иметь ничего общего с такими «кавалерами», как этот «петушок».

Надеюсь, к моему мнению присоединятся и другие заслуженные спортсмены и просто те, кто увидит эту запись», — написал Мехонцев в своём «инстаграме».