Анатолий Хованцев рассказал, как выбирают состав на биатлонную эстафету

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев раскрыл общие принципы, которые лежат в основе выбора тренерским штабом состава эстафетной команды.
«Формирование кандидатов в эстафету происходит во время тренировочного процесса. При подготовке к сезону в сборной проверяется тактика прохождения дистанции спортсменом, его технические действия на рубеже. Всё делается намного заранее.
Допустим, кандидат на первый этап нарабатывается на соревнованиях с юниорского возраста. Этот спортсмен должен быть психологически устойчив и стабилен в стрельбе. Очень важно, чтобы после первого этапа команда находилась в топ-6, в крайнем случае с небольшим отставанием от этой шестёрки. Поэтому первый участник эстафеты должен технически правильно выполнять стрельбу, не поддаваясь на внешние раздражители: ветровые условия, давление соперников, давление зрителей, психологический груз ответственности за команду. Всё, что может выбить из колеи», — цитирует Хованцева «Матч ТВ».
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