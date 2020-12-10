Анатолий Хованцев рассказал, как выбирают состав на биатлонную эстафету

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев раскрыл общие принципы, которые лежат в основе выбора тренерским штабом состава эстафетной команды.

«Формирование кандидатов в эстафету происходит во время тренировочного процесса. При подготовке к сезону в сборной проверяется тактика прохождения дистанции спортсменом, его технические действия на рубеже. Всё делается намного заранее.

Допустим, кандидат на первый этап нарабатывается на соревнованиях с юниорского возраста. Этот спортсмен должен быть психологически устойчив и стабилен в стрельбе. Очень важно, чтобы после первого этапа команда находилась в топ-6, в крайнем случае с небольшим отставанием от этой шестёрки. Поэтому первый участник эстафеты должен технически правильно выполнять стрельбу, не поддаваясь на внешние раздражители: ветровые условия, давление соперников, давление зрителей, психологический груз ответственности за команду. Всё, что может выбить из колеи», — цитирует Хованцева «Матч ТВ».