Семён Сучилов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка России в Увате
Представитель ХМАО-Югра Семён Сучилов одержал победу в индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка России по биатлону в Увате. Второй результат продемонстрировал Кирилл Стрельцов. Тройку призёров замкнул Александр Поварницын.
Биатлон. Кубок России. Третий этап. Уват
Мужчины. Индивидуальная гонка
1. Семён Сучилов (ХМАО-Югра) – 52.13,7 (1).
2. Кирилл Стрельцов (Москва) – +27,9 (1).
3. Александр Поварницын (Удмуртия) – +1.39,5 (2).
Сучилов вошёл в состав сборной России на стартовые этапа Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). На первом этапе он занял 50-е место в индивидуальной гонке и 36-е — в спринте. На втором этапе Семён стал 85-м в спринте. В заявку на этапы Кубка мира в Хохфильцене Сучилов не попал.
Семён Сучилов — о трёх промахах: чуть-чуть до нуля не хватило!
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