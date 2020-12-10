Семён Сучилов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка России в Увате

Представитель ХМАО-Югра Семён Сучилов одержал победу в индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка России по биатлону в Увате. Второй результат продемонстрировал Кирилл Стрельцов. Тройку призёров замкнул Александр Поварницын.



Биатлон. Кубок России. Третий этап. Уват

Мужчины. Индивидуальная гонка

1. Семён Сучилов (ХМАО-Югра) – 52.13,7 (1).

2. Кирилл Стрельцов (Москва) – +27,9 (1).

3. Александр Поварницын (Удмуртия) – +1.39,5 (2).

Сучилов вошёл в состав сборной России на стартовые этапа Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). На первом этапе он занял 50-е место в индивидуальной гонке и 36-е — в спринте. На втором этапе Семён стал 85-м в спринте. В заявку на этапы Кубка мира в Хохфильцене Сучилов не попал.

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