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Шашилов рассказал о состоянии Куклиной и поделился информацией о приезде Акимовой

Шашилов рассказал о состоянии Куклиной и поделился информацией о приезде Акимовой
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов в преддверии женского спринта на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) сообщил о состоянии Ларисы Куклиной, получившей травму руки на стартовом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), а также рассказал, когда ожидает приезд Татьяны Акимовой.

«Может ли Куклина работать в полную силу и без обезболивающих? Думаю, что может. По крайней мере, я сегодня с ней говорил и смотрел на трассе — вроде вопросов нет, она готова выступать. Просто наклеивается тейп на руку, в остальном всё нормально.

Когда приедет Акимова? По-моему, она летит в субботу, но нам ещё сообщат дополнительно, уточнят. На понедельник нет билетов. Но тут горы, так что вопрос с приездом важен, нужно или акклиматизироваться заранее, или бежать «с листа», сразу после приезда. Татьяна прилетает в Вену, мы отправим кого-нибудь её встретить», — цитирует Шишилова «Матч ТВ».

Лариса Куклина сообщила о своём состоянии после травмы руки на стартовом этапе КМ
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