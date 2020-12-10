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Лариса Куклина сообщила о своём состоянии после травмы руки на стартовом этапе КМ

Лариса Куклина сообщила о своём состоянии после травмы руки на стартовом этапе КМ
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Лариса Куклина опубликовала в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» короткое видео с демонстрацией перебинтованной руки. Напомним, спортсменка получила травму на стартовом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) после падения, случившегося в индивидуальной гонке.

«К тренировке готова. Плечо всё мое затейпировали. Надеюсь, всё хорошо будет с ним», – сказала Лариса в «сториз».

Фото: https://www.instagram.com/stories/kuklinalara/2460955976380942654/

Из-за последствий падения на стартовом этапе Кубка мира биатлонистка была вынуждена пропустить спринтерскую гонку в Контиолахти.

29-летняя Куклина – чемпионка России, на Зимней Универсиаде–2013 в Трентино (Италия) и Зимней Универсиаде–2017 в Алме-Ате (Казахстан) она заняла первое место в смешанной эстафете.

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