Лариса Куклина сообщила о своём состоянии после травмы руки на стартовом этапе КМ

Российская биатлонистка Лариса Куклина опубликовала в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» короткое видео с демонстрацией перебинтованной руки. Напомним, спортсменка получила травму на стартовом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) после падения, случившегося в индивидуальной гонке.
«К тренировке готова. Плечо всё мое затейпировали. Надеюсь, всё хорошо будет с ним», – сказала Лариса в «сториз».
Фото: https://www.instagram.com/stories/kuklinalara/2460955976380942654/
Из-за последствий падения на стартовом этапе Кубка мира биатлонистка была вынуждена пропустить спринтерскую гонку в Контиолахти.
29-летняя Куклина – чемпионка России, на Зимней Универсиаде–2013 в Трентино (Италия) и Зимней Универсиаде–2017 в Алме-Ате (Казахстан) она заняла первое место в смешанной эстафете.
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