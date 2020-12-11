Текстовая онлайн-трансляция женского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене
Сегодня, 11 декабря, на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 13:30 мск.
Первой из россиянок в гонку отправится Тамара Воронина, получившая 25-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Евгения Павлова (28-й), Ульяна Кайшева (47-й), Ирина Казакевич (65-й), Светлана Миронова (76-й) и Лариса Куклина (101-й).
Лидер общего зачёта Кубка мира шведка Ханна Эберг стартует 33-й, действующая обладательница «Большого хрустального глобуса» итальянка Доротея Вирер — 9-й.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.
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