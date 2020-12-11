Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Текстовая онлайн-трансляция женского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

Текстовая онлайн-трансляция женского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене
Биатлон / Кубок мира 0

Сегодня, 11 декабря, на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 13:30 мск.

Первой из россиянок в гонку отправится Тамара Воронина, получившая 25-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Евгения Павлова (28-й), Ульяна Кайшева (47-й), Ирина Казакевич (65-й), Светлана Миронова (76-й) и Лариса Куклина (101-й).

Лидер общего зачёта Кубка мира шведка Ханна Эберг стартует 33-й, действующая обладательница «Большого хрустального глобуса» итальянка Доротея Вирер — 9-й.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.

Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020