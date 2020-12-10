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Виктор Майгуров — о третьем этапе КМ: любой спортсмен будет стараться показать максимум

Виктор Майгуров — о третьем этапе КМ: любой спортсмен будет стараться показать максимум
Биатлон / Кубок мира 0

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поделился мыслями по поводу третьего этапа Кубка мира, который пройдёт в Хохфильцене (Австрия), и прокомментировал изменения в составе сборной России.

«Антирекорд (28 гонок без медалей. – Прим. «Чемпионата») сборной России может быть превзойдён в ближайшую пятницу? Я вообще не смотрю на эту статистику. Я живу сегодняшним днём. Мы нацеливаемся на предстоящий этап. Любой спортсмен, который выйдет на старт, будет стараться показать максимум. Я с оптимизмом смотрю на предстоящий этап и вижу потенциал нашей команды.

Насколько уровень Кубка России будет соответствовать уровню Кубка мира, посмотрим. Мы изначально говорили, что двери в сборную ни для кого не закрыты и лучшие спортсмены Кубка России будут приглашаться в национальную команду уже в декабре. Вместе с Халили можно было бы пригласить ещё нескольких спортсменов, но на Кубке мира есть количественные ограничения», — приводит слова Майгурова «РБК-Спорт».

Стали известны стартовые номера российских биатлонистов в мужском спринте в Хохфильцене
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