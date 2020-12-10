Стали известны стартовые номера российских биатлонистов в мужском спринте в Хохфильцене

Международный союз биатлонистов на своей официальной странице в «Твиттере» разместил информацию о стартовых номерах спортсменов на мужскую спринтерскую гонку на 10 км в рамках третьего этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).



Россиянин Матвей Елисеев начнёт гонку 13-м, чемпион мира Александр Логинов стартует 16-м, Эдуард Латыпов — 31-м, Антон Бабиков — 36-м, Евгений Гараничев — 58-м, Карим Халили — 103-м.



Начнёт гонку финский биатлонист Теро Сеппяля. Лидер общего зачета Кубка мира норвежец Йоханнес Бё стартует под 89-м номером.



Всего в мужском спринте будет участвовать 108 спортсменов.



Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Хохфильцен, Австрия

Расписание соревнований

11 декабря

13:30 мск — спринт, женщины

16:20 — спринт, мужчины



12 декабря

13:45 — эстафета, женщины

16:45 — гонка преследования, мужчины



13 декабря

13:45 — гонка преследования, женщины

16:00 — эстафета, мужчины