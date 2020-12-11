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Биатлон, Кубок мира сезона-2020/2021 — результаты женского спринта 11 декабря, 3-й этап, Хохфильцен

Белоруска Алимбекова сенсационно выиграла спринт на этапе в Хохфильцене, Кайшева — 18-я
Биатлон / Кубок мира 0

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова стала сенсационной победительницей спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Серебряным призёром стала норвежка Тириль Экхофф. Бронзу завоевала представительница Германии Франциска Пройс.

Лучшая из россиянок Ульяна Кайшева заняла 18-е место. Ирина Казакевич пришла к финишу 23-й, Лариса Куклина — 31-й, Евгения Павлова — 51-й, Светлана Миронова — 73-й, Тамара Воронина финишировала с 93-м временем.

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Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Хохфильцен, Австрия
Женщины. Спринт 7,5 км.

1. Динара Алимбекова (Беларусь) — 20.12,3 (0 промахов)
2. Тириль Экхофф (Норвегия) — +9,5 (1)
3. Франциска Пройс (Германия) — +9,9 (1)…
18. Ульяна Кайшева (Россия) — +50,4 (1)…
23. Ирина Казакевич (Россия) — +1.04,8 (1)…
31. Лариса Куклина (Россия) — +1.18,4 (1)…
51. Евгения Павлова (Россия) — +1.50,9 (3)…
73. Светлана Миронова (Россия) — +2.24,8 (4)…
93. Тамара Воронина (Россия) — +3.21,1 (4).

Биатлон. Кубок мира-2020/21. Этап 3, Хохфильцен, Австрия
Женщины. 7.5 км Спринт
11 декабря 2020, пятница. 13:29 МСК
Окончено
1
Динара Алимбекова
Беларусь
20:12.3
2
Тириль Экхофф
Норвегия
+8.5
3
Франциска Пройс
Германия
+9.9
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