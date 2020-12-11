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Сборная России по биатлону повторила антирекорд по количеству гонок подряд без медалей

Сборная России по биатлону повторила антирекорд по количеству гонок подряд без медалей
Биатлон / Кубок мира 0

Сегодня, 11 декабря, в Хохфильцене состоялся женский спринт. Победу одержала белоруска Динара Алимбекова, второе и третье места заняли Тириль Экхофф (Норвегия) и Франциска Пройс (Германия).

Ульяна Кайшева, лучшая из россиянок, заняла 18-е место. Таким образом, Россия вновь осталась без медалей — уже в 28-й гонке подряд. Это повторение антирекорда, установленного в сезоне-2019/2020. Последнюю награду для России добыл Александр Логинов на чемпионате мира, завоевав бронзу в гонке преследования 16 февраля.

Календарь Кубка мира по биатлону 2020-2021.

Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Хохфильцен, Австрия
Женщины. Спринт 7,5 км

1. Динара Алимбекова (Беларусь) — 20.12,3 (0 промахов)
2. Тириль Экхофф (Норвегия) — +9,5 (1)
3. Франциска Пройс (Германия) — +9,9 (1)…
18. Ульяна Кайшева (Россия) — +50,4 (1)…
23. Ирина Казакевич (Россия) — +1.04,8 (1)…
31. Лариса Куклина (Россия) — +1.18,4 (1)…
51. Евгения Павлова (Россия) — +1.50,9 (3)…
73. Светлана Миронова (Россия) — +2.24,8 (4)…
93. Тамара Воронина (Россия) — +3.21,1 (4).

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