Сборная России по биатлону повторила антирекорд по количеству гонок подряд без медалей

Сегодня, 11 декабря, в Хохфильцене состоялся женский спринт. Победу одержала белоруска Динара Алимбекова, второе и третье места заняли Тириль Экхофф (Норвегия) и Франциска Пройс (Германия).

Ульяна Кайшева, лучшая из россиянок, заняла 18-е место. Таким образом, Россия вновь осталась без медалей — уже в 28-й гонке подряд. Это повторение антирекорда, установленного в сезоне-2019/2020. Последнюю награду для России добыл Александр Логинов на чемпионате мира, завоевав бронзу в гонке преследования 16 февраля.

Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Хохфильцен, Австрия

Женщины. Спринт 7,5 км

1. Динара Алимбекова (Беларусь) — 20.12,3 (0 промахов)

2. Тириль Экхофф (Норвегия) — +9,5 (1)

3. Франциска Пройс (Германия) — +9,9 (1)…

18. Ульяна Кайшева (Россия) — +50,4 (1)…

23. Ирина Казакевич (Россия) — +1.04,8 (1)…

31. Лариса Куклина (Россия) — +1.18,4 (1)…

51. Евгения Павлова (Россия) — +1.50,9 (3)…

73. Светлана Миронова (Россия) — +2.24,8 (4)…

93. Тамара Воронина (Россия) — +3.21,1 (4).