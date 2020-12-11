Алексей Волков объяснил промахи российских биатлонисток в спринте в Хохфильцене

Тренер женской сборной России по биатлону Алексей Волков прокомментировал выступление подопечных в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Лучший результат среди россиянок показала Ульяна Кайшева, ставшая 18-й, ни одной представительнице команды не удалось отстреляться на ноль.

«Сегодня у всех стрельба непросто идёт. Насколько помню, в десятке два ноля. Хохфильцен — тяжеловатое место в функциональном плане, если начинать этап без акклиматизации. В основном промахи или нижние, или верхние. По горизонтали не было разбросов. Первый вывод: не хватает дыхания работать. Лучше приезжать за неделю, но где её взять?

Мне показалось, что Миронова довольно быстро подошла, визуально. Но надо с ней обсудить. Возможно, не хватило рубежа, чтобы восстановиться. Может, не рассчитала. Мне тяжело делать выводы, надо с ней сначала поговорить.

Кого бы отметил? Рад, что отработала Казакевич стоя. Как отработала Лара Куклина свой рубеж стоя – эти два момента для меня приятны. Можно анализировать и рассуждать сколько угодно, главное – сделать вывод и донести его до спортсмена», — сказал Волков в эфире «Матч ТВ».