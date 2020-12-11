Алексей Волков объяснил промахи российских биатлонисток в спринте в Хохфильцене

Тренер женской сборной России по биатлону Алексей Волков прокомментировал выступление подопечных в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Лучший результат среди россиянок показала Ульяна Кайшева, ставшая 18-й, ни одной представительнице команды не удалось отстреляться на ноль.
«Сегодня у всех стрельба непросто идёт. Насколько помню, в десятке два ноля. Хохфильцен — тяжеловатое место в функциональном плане, если начинать этап без акклиматизации. В основном промахи или нижние, или верхние. По горизонтали не было разбросов. Первый вывод: не хватает дыхания работать. Лучше приезжать за неделю, но где её взять?
Мне показалось, что Миронова довольно быстро подошла, визуально. Но надо с ней обсудить. Возможно, не хватило рубежа, чтобы восстановиться. Может, не рассчитала. Мне тяжело делать выводы, надо с ней сначала поговорить.
Кого бы отметил? Рад, что отработала Казакевич стоя. Как отработала Лара Куклина свой рубеж стоя – эти два момента для меня приятны. Можно анализировать и рассуждать сколько угодно, главное – сделать вывод и донести его до спортсмена», — сказал Волков в эфире «Матч ТВ».
- 11 декабря 2020
-
16:44
-
16:23
-
16:19
-
16:10
-
15:58
-
15:46
-
15:43
-
15:38
-
15:37
-
15:35
-
15:31
-
15:30
-
15:29
-
15:21
-
15:16
-
15:11
-
15:08
-
14:54
-
14:44
-
14:43
-
14:30
-
13:29
-
12:56
-
12:39
-
12:00
-
11:21
-
10:58
-
10:42
-
09:35
-
09:30
-
00:55
- 10 декабря 2020
-
23:49
-
22:53
-
20:42
-
20:27