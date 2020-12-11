Алимбекова после победы в спринте дала совет российским биатлонисткам
Белорусская спортсменка Динара Алимбекова, сенсационно выигравшая спринт на этапе в Хохфильцене, дала совет российским биатлонисткам. Лучшей среди россиянок стала Ульяна Кайшева, занявшая 18-е место.
«Какой дам совет российским биатлонисткам? Не бояться. Отпустить самих себя в голове, чуть подальше, чем они сами думают. Посоветую не бояться и думать о более высоких результатах.
Я довольна, как провела стрельбу, на дистанции мне было тяжело. Довольна, что получилось справиться со стрельбой. Посмотрели погоду перед стартом, понимала, что нет смысла заявляться в последнюю группу и ждать, что подморозит. Мой прокат позволяет бороться на хорошей твёрдой трассе, с хорошим скольжением», — сказала Алимбекова в эфире «Матч ТВ».
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