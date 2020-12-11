Польховский: Павлова и Кайшева должны общаться с журналистами

Главный тренер сборной России Валерий Польховский пообещал поговорить с биатлонистками национальной команды Евгений Павловой и Ульяной Кайшевой, которые в ходе второго этапа Кубка мира в Контиолахти перестали подходить к корреспондентам «Матч ТВ», чтобы прокомментировать итоги гонки.
«Я обязательно поговорю с Павловой и Кайшевой. Не знаю, почему они не дали интервью в эфире. Такого указания абсолютно нет. Они должны общаться с журналистами, должны приходить и говорить», — сказал Польховский в эфире «Матч ТВ».
Кайшева обиделась на комментатора Дмитрия Губерниева, который раскритиковал её фразу об отсутствии целей на сезон. Павлова поругалась с корреспондентом Дмитрием Заниным после того, как дала ему в прямом эфире невнятное интервью, которое позже опровергла.
- 11 декабря 2020
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