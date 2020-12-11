Губерниев пообещал съесть перчатку, если женская сборная не выиграет медаль в эстафете

Известный комментатор биатлона Дмитрий Губерниев после мужской спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене обещал съесть свою перчатку, если завтра, 12 декабря, антирекордная серия сборной России в гонках Кубка мира не прервётся. Губерниев выразил уверенность, что женская сборная России завоюет медаль в эстафете.
«Уверен, что в женской эстафете наша антирекордная серия прервётся и мы завоюем медаль. А если мой прогноз не сбудется, то я в прямом эфире съем перчатку. Проглотить не обещаю, а пожевать — пожую. Но этого, друзья, не будет, потому что наши девчонки обязательно поборются. А мы будем болеть за сборную России», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».
Мужская спринтерская гонка стала для сборной России 29-й подряд без медалей – это антирекорд. Последнюю награду для России добыл Александр Логинов на чемпионате мира, завоевав бронзу в гонке преследования 16 февраля.
- 11 декабря 2020
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