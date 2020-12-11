Безысходность. Сборная России установила печальный антирекорд на Кубке мира по биатлону

Ожидаемый антирекорд

Именно так – ожидаемый. А разве были у России шансы его избежать?

Александр Логинов, взяв медаль в гонке преследования на чемпионате мира, вряд ли мог предположить, что за следующие 10 месяцев ни он, ни кто-либо из соотечественников больше на пьедестал почёта на Кубке мира не поднимется. В сезоне-2019/2020 была похожая история, но там отсчёт гонок без медалей остановился на 28. На этот раз эту отметку перешагнули.



Да, в спринте в Хохфильцене мужская сборная России наконец-то была в оптимальном составе. Но оптимум далёк от максимума: Бабиков и Гараничев растеряли форму на карантине, Логинов и Елисеев, кажется, её пока не набрали. Латыпов так и не обрёл стабильность в стрельбе.

Худший день в истории российского биатлона. Наша сборная побила вечный антирекорд Мужской спринт в Хохфильцене стал 29-й гонкой подряд без медалей для сборной России. Так низко наши биатлонисты ещё не падали.

А норвежцы, французы, шведы – все они ждать нас не собирались.



Ладно медали. Сборной России надо было хотя бы постараться избежать худшей гонки в истории перед пасьютом, чтобы был какой-то шанс наверстать упущенное во второй день.



Но и на преследование, кажется, никаких шансов не осталась. Такая у нас теперь сборная России.

Безрадостное начало

Начало гонки вряд ли порадовало российских болельщиков. Матвей Елисеев неплохо прошёл первый круг, но допустил один промах – 22 секунды от лидирующего шведа Самуэльссона. Александр Логинов на старте был медленнее Елисеева, и, увы, не точнее. Тот же один промах вторым выстрелом, и итог – объективно никаких шансов на высокое место.



В группе лидеров никаких перестановок в первые 20 минут гонки не было. Достойно держался даже финн Сеппяля, по крайней мере до промаха на «стойке». Остальные претенденты на медали были более известными: помимо Самуэльссона здорово смотрелись Эдер, Фак и Гигонна.



Швед, австриец и француз в итоге закрыли все десять мишеней из десяти и сформировали тройку лидеров, из которой на «стойке» выпал представитель Словении. Наиболее быстрым в этой компании был Самуэльссон, поэтому он и зафиксировал на финише первый результат.

Елисеев мог быть высоко

Тем временем к первой стрельбе подобрались Латыпов и Бабиков. Эдуард показывал очень хорошую скорость, но, как и его соотечественники, один раз промазал. Антон же на «лёжке» проявил себя безупречно, но ход на лыжне не позволял ему рассчитывать на высокое место.



Елисеев на «стойке» допустил второй промах. Если бы стрелял чисто, был высоко, а так – 46 секунд от Самуэльссона. Печально, что примерно на столько же отставал и Логинов, но с одним промахом. Александр в начале сезона явно далёк от оптимальных кондиций.

В биатлоне новый скандал. Личного тренера Логинова отстранили от работы на два месяца Александр Касперович грубо нарушил коронавирусные ограничения. Или, как оказалось позже, не нарушил. Запутанная получилась история.

А тем временем после первого круга сменился лидер. Самуэльссона и Фака опередили французы Фийон Майе и Клод, а также немец Лессер. Все они, разумеется, работали на рубеже без промахов.

Оптимизм от Логинова

Эдуард Латыпов на «стойке» тоже отработал без ошибок и на выходе со второго круга стал лучшим в сборной России, да и вообще одним из лучших спортсменов, допускавших промахи. Однако на третий круг сил у Эдуарда не хватило, чего, впрочем, не скажешь о Логинове. Александр, по всей видимости, работал по раскладке и здорово прошёл третий круг. Это была лишь претензия на место в десятке, но перед пасьютом и эстафетой и это внушало хоть какой-то оптимизм.



А пока на Кубке мира в новом сезоне впервые стартовал Евгений Гараничев. На «лёжке» у него не было никаких проблем, но скорости на дистанции явно не хватало – отставание было большим.



На высшей ступени виртуального пьедестала тем временем обосновался Кентен Фийон Майе, чисто стрелявший на «стойке». Клод и Долль допустили по одному промаху, но скорость позволяла им заочно бороться с чисто стрелявшим Самуэльссоном. В итоге Долль шведа всё-таки не догнал, а Фийон Майе и Клод на финише показали первый и второй результаты соответственно.

Норвежцам – победу

В последней группе на старт наконец-то вышли норвежцы, собиравшиеся спутать все карты соперникам. Первым возмутителем спокойствия стал Йоханнес Дале – все 10 выстрелов в цель, высокая скорость и в итоге почти 10 секунд преимущества над лидирующим французом. На третьем круге норвежец только ускорился, «разорвал» Кентена и в итоге гонку возглавил.

Но в двух кругах позади мчали Йоханнес Бё и Струла Холм Легрейд – оба без проблем справились с «лёжкой» и начали преследование Дале. «Стойка» у них вышла не так здорово – по одному промаху на брата, но Йоханнеса с его-то скоростью это не выбило из борьбы за медаль.



А ведь был ещё и Тарьей Бё, стартовавший последним, под 108-м номером!

Норвежцы претендовали на весь пьедестал, но в итоге не сдюжили: Йоханнесу Бё не хватило сил на третьем круге, и он впервые в сезоне выпал из призовой тройки. Легрейд бежал недостаточно быстро, а Тарьей Бё допустил два промаха на «стойке». В тройке: Дале, Фийон Майе и Клод.

Россиянам – антирекорд

А у россиян ожидаемый печальный антирекорд – 29 гонок без побед. И если девушки не вырвут медаль в эстафете, то, видимо, будет и 31. Потому что лучший из россиян – Логинов – перед гонкой преследования – на 20-м месте, почти в полутора минутах от победившего Дале.



Отыграть такое решительно невозможно. Пока лишь мрак и безысходность.