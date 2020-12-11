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Юрий Каминский: рано говорить, что Логинов выбирается из кризиса

Юрий Каминский: рано говорить, что Логинов выбирается из кризиса
Биатлон / Кубок мира 0

Тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский подвёл итог выступления команды в спринте на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене. Лучшим из россиян стал Александр Логинов, который с одним промахом финишировал 20-м.

«Насколько разочарован? Раз это прямой эфир, то не скажу. Я ещё не провёл никакого анализа. Вы меня выдернули, дали молотком по голове!

Если говорить о ходе Логинова, то, наверное, рано говорить, что он выбирается из кризиса. Есть куда добавлять, учитывая его возможности. Елисеев начал разумнее распределять силы. Может быть, всё-таки входит в форму. У Бабикова сегодня яма. Это связано с акклиматизацией, пятый день — не его. Конечно, акклиматизация помешала и Халили. И он не справился со стрельбой.

У Гараничева была первая гонка, и он молодец, справился со стрельбой. Секунды не видел, но по моторике Женя был достаточно неплох. В техническом плане не всё устраивает, есть куда добавлять. Наверное, не смог до конца приспособиться к быстрому снегу, поскольку приехал из Сибири, где туповатый снег», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

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