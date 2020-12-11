Мужская сборная России по биатлону сохранила пятое место в зачёте Кубка наций

Результаты мужской спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене не изменили позиций сильнейших сборных в топ-5 Кубка наций. Лидируют по-прежнему норвежцы, на втором месте – немецкие биатлонисты. Третью позицию занимают шведы, четвёртую – французы. Сборная России сохраняет пятое место, однако отставание от французской команды выросло до 154 очков, а до норвежцев – до 461.

Напомним, что в зачёт Кубка наций входят результаты спринтерских и индивидуальных гонок, а также эстафет. По итоговому зачёту Кубка наций определяется, сколько спортсменов сборная может выставить на одну личную гонку Кубка мира в следующем сезоне.

Биатлон. Кубок мира. Кубок наций. Мужчины

1. Норвегия – 2181.

2. Германия – 1937.

3. Швеция – 1900.

4. Франция – 1874.

5. Россия – 1720.

6. Австрия – 1661.