Тренер Алексей Волков оценил стрельбу российских биатлонисток в эстафете

Тренер по стрельбе женской сборной России по биатлону Алексей Волков прокомментировал результаты женской эстафетной гонки на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Национальная команда стала восьмой, использовав 8 дополнительных патронов и зайдя на один штрафной круг.

«Не было смещения по пристрелке. Конечно, у Куклиной и Кайшевой было смещение влево, но я им говорил, что такое будет, потому что пристреливались по 4-й установке, а стреляли по 10-й, 11-й.

Казакевич? Пока не видел её, надо спросить. Но видел, что на её этапе лидеры взвинтили темп. Они себя загнали и показали это на рубеже, потому что пришли и начали мазать. Мне показалось, что Казакевич немного засомневалась в себе, хотя всегда ей говорил, что не вижу для этого причин.

Только Кайшева без промахов, да. Прогнозируемое количество допов, которые могли девочки взять? По моим расчётам, максимум два. Накладывают ли условия проблемы? Да, конечно. В горах из-за гипоксии намного тяжелее восстанавливаешься на рубеже. Этого многие не учитывают», — приводит слова Волкова сайт «Матч ТВ».