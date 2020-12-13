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Алимбекова: счастлива, что впервые в жизни отстреляла на ноль. Эмоции переполняют

Алимбекова: счастлива, что впервые в жизни отстреляла на ноль. Эмоции переполняют
Биатлон / Кубок мира 0

Белоруска Динара Алимбекова прокомментировала результат гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Спортсменка финишировала второй.

«На самом деле я счастлива. Нельзя сказать, что я отдала все силы. Не получилось, потому что выпал свежий снег. Мой прокат никак не действовал, ещё и упала. Счастлива, что впервые в жизни отстреляла на ноль. Представляла, что он будет победный. Довольна результатом, было очень волнительно перед стартом. Эмоции просто переполняют, я очень рада.

Понимала, что не хочу на штрафные круги ни в каком случае, поэтому пришлось попадать. В сегодняшнем моём состоянии я не могла конкурировать с норвежками. Пыталась убегать, но не упускала из виду Рёйселанд. Знала, что чем ближе я буду к ней, тем дальше буду от соперниц», — сказала Алимбекова в эфире «Матч ТВ».

Алимбекова стала второй в гонке преследования на этапе КМ в Хохфильцене, Казакевич — 14-я
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