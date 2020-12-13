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Валерий Польховский оценил выступление россиянок в гонке преследования

Валерий Польховский оценил выступление россиянок в гонке преследования
Биатлон / Кубок мира 0

Главный тренер сборной России Валерий Польховский по окончании женской гонки преследования на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) прокомментировал выступлении национальной команды. Также он рассказал, чего не хватило Ирине Казакевич для более удачного выступления.

«Пора ли Казакевич начинать на равных работать с лидерами? Наверное, пора. В данной гонке не хватило ей немного лёгкости. Но сегодня она к этому не готова.

Как оценил бы общее состояние команды? Подход для всех одинаков, девушки способны стрелять на ноль. Но были ошибки.

Мы говорили, что должно пройти время, чтобы определиться, что нам помешало занять более достойные места на первых двух этапах. Идёт проигрыш ногами и не справляемся со стрельбой», — сказал Польховский в эфире «Матч ТВ».

Алимбекова стала второй в гонке преследования на этапе КМ в Хохфильцене, Казакевич — 14-я
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