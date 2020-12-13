Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Павлова по окончании женской гонки преследования дала интервью Занину

Павлова по окончании женской гонки преследования дала интервью Занину
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Евгения Павлова по окончании женской гонки преследования на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия)прокомментировала своё выступление, дав интервью корреспонденту Дмитрию Занину.

«Нужно было просто выйти и работать. Наверно, немного не получилось на стрельбе. Но, наверно, как у всех, очень сложный подход, горы дают о себе знать. Задыхаешься на стрельбе. И поэтому такие колоссальные ошибки.

В чём заключается сложность подхода? В высоте. В горах. Ты начинаешь стрелять и достаточно быстро задыхаешься. Начинаешь делать новый цикл и допускаешь ошибки. Но надо просто смириться, что это горы и работать дальше», — сказала Павлова в эфире «Матч ТВ.

По окончании гонки преследования Евгения финишировала 42-й. Лучшей из россиянок стала Елена Казакевич, пришедшая к финишу 14-й.

Валерий Польховский оценил выступление россиянок в гонке преследования
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020