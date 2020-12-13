Павлова по окончании женской гонки преследования дала интервью Занину

Российская биатлонистка Евгения Павлова по окончании женской гонки преследования на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия)прокомментировала своё выступление, дав интервью корреспонденту Дмитрию Занину.
«Нужно было просто выйти и работать. Наверно, немного не получилось на стрельбе. Но, наверно, как у всех, очень сложный подход, горы дают о себе знать. Задыхаешься на стрельбе. И поэтому такие колоссальные ошибки.
В чём заключается сложность подхода? В высоте. В горах. Ты начинаешь стрелять и достаточно быстро задыхаешься. Начинаешь делать новый цикл и допускаешь ошибки. Но надо просто смириться, что это горы и работать дальше», — сказала Павлова в эфире «Матч ТВ.
По окончании гонки преследования Евгения финишировала 42-й. Лучшей из россиянок стала Елена Казакевич, пришедшая к финишу 14-й.
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