Матвей Елисеев прокомментировал выступление в эстафете на этапе КМ в Хохфильцене

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал выступление в мужской эстафете на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
«Пошёл за Лессером. В какой-то момент на небольшом подъёме он добавил и мне стало некомфортно. Пришлось его отпустить.
Были ли силы? Где-то я добавил ускорение, и человек, который был за мной, проиграл мне где-то 3 секунды примерно, я смотрел на табло.
Снег? У меня хорошие очки – всё отлично. Единственная претензия к себе — побежал на последнем выстреле раньше времени, пришлось использовать дополнительный патрон. На пятом выстреле поторопился. К сожалению, моя ошибка», — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».
Напомним, «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской эстафетной гонки на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.
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