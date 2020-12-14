Российские биатлонисты упустили шанс завоевать медаль в эстафете на этапе КМ в Австрии

Мужская сборная России по биатлону упустила возможность прервать затянувшуюся безмедальную серию, поднявшись на пьедестал почёта в эстафете на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

Матвей Елисеев и Евгений Гараничев уверенно прошли первые два этапа, использовав на двоих три дополнительных патрона. Сборная России при этом была в числе лидеров. На третьем этапе Эдуард Латыпов очень сильно начал, надёжно стрелял, но на последнем круге сбавил обороты, оставшись при этом четвёртым.

На заключительном этапе борьбу за золото вели норвежец Йоханнес Бё и швед Себастиан Самуэльссон. Александр Логинов сражался за бронзу. Всё решилось на последнем огневом рубеже. У шведа заела винтовка, норвежец неудачно стрелял, и Логинов, в случае точной стрельбы, мог даже побороться за золото. Не получилось. Самуэльссон, справившись с винтовкой, побежал на финиш, следом за ним, зайдя по пути на штрафной круг, ушёл со стрельбища и Бё. Затем точно отстрелявший немецкий биатлонист, а Логинов после захода на штрафной круг остался четвёртым.

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