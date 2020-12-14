Мартё Рёйселанд: на последней стрельбе думала, что победа ускользнула

Норвежская биатлонистка Мартё Рёйселанд прокомментировала победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
«Я впервые так хорошо начинаю соревновательный год. Да, раньше я была на пьедестале в первых гонках сезона, но победа всегда ускользала от меня. Это было главной мотивацией — я очень хотела наконец-то подняться на высшую ступень пьедестала. Гонка задалась с первых метров — лыжи просто летели, за что огромная благодарность нашим сервисменам! Я чувствовала себя хорошо, но на каждом огневом приходилось бороться с соперницами. После промаха на последней стрельбе я занервничала — думала, победа ускользнула. Последний круг был очень волнительным! Рада, что всё-таки финишировала первой!
Конечно, в этом сезоне всё складывается иначе, у меня другие цели. В прошлом году я стремилась выйти на пик и показать свой максимум на чемпионате мира в Антхольце. В этом — показывать хороший результат в каждой последующей гонке, подняться в общем зачёте Кубка мира и бороться за „Большой хрустальный глобус“. Это в новинку для меня. Конечно, это тяжело, но очень интересно», — цитирует Рёйселанд Biathlon.com.ua.
Рёйселанд возглавила общий зачёт Кубка мира.
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