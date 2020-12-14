Тириль Экхофф — о признании Ханны Эберг: ха-ха. Это забавно

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф отреагировала на слова шведки Ханны Эберг о подготовке команды к сезону. В октябре сборная Норвегии провела высотный сбор в Италии, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Главный тренер сборной Швеции Йоханнес Лукас раскритиковал решение норвежцев, подчеркнув, что безопасность должна оставаться на первом месте.

Олимпийская чемпионка Ханна Эберг поддержала тренера и сказала, что тренировки на высоте не так важны в этом сезоне, учитывая, что чемпионат мира пройдёт не на большой высоте над уровнем моря. Однако позднее в интервью NRK Эберг призналась, что сборная Швеции также тренировалась на высоте. Это стало возможным благодаря искусственно созданным условиям в Эстерсунде (Швеция).

«Признание Эберг? Ха-ха. Это забавно. Что касается нашего сбора в Италии, то я никогда не чувствовала себя в большей безопасности. Это был великолепный сбор. Не думаю, что нам стоит сомневаться в том, что мы сделали. Работа выполнена. Мы потренировались в отличных условиях. Я рада, что мы провели такой сбор. Нам нужно делать свою работу», — приводит слова Экхофф NRK.