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Казакевич показала 28-й ход в спринтерской гонке в Хохфильцене. Быстрейшей стала Экхофф

Казакевич показала 28-й ход в спринтерской гонке в Хохфильцене. Быстрейшей стала Экхофф
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежка Тириль Экхофф показала лучший ход в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия). Её чистое время прохождения дистанции составило 17 минут 51,0 секунды.

Вторую скорость на дистанции показала Жулия Симон из Франции (+0,7), третью — чешка Маркета Давидова (+4,3).

Лучшей из россиян по скорости стала Ирина Казакевич. Она проиграла Экхофф 51,5 секунды. Это 28-й ход гонки.

Кубок мира. Хохфильцен, Австрия
Женщины. Спринт. Лыжный ход

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 17.51,0
2. Жулия Симон (Франция) – +0,7
3. Маркета Давидова (Чехия) – +4,3...
10. Динара Алимбекова (Беларусь) – +25,2…
16. Доротея Вирер (Италия) – +30,9…
28. Ирина Казакевич (Россия) – +51,5…
33. Евгения Павлова (Россия) – +54,5
34. Ульяна Кайшева (Россия) – +54,6…
40. Светлана Миронова (Россия) – +1.01,3…
62. Лариса Куклина (Россия) – +1.27,9…
80. Тамара Воронина (Россия) – +1.49,4.

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