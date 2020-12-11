Казакевич показала 28-й ход в спринтерской гонке в Хохфильцене. Быстрейшей стала Экхофф

Норвежка Тириль Экхофф показала лучший ход в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия). Её чистое время прохождения дистанции составило 17 минут 51,0 секунды.



Вторую скорость на дистанции показала Жулия Симон из Франции (+0,7), третью — чешка Маркета Давидова (+4,3).



Лучшей из россиян по скорости стала Ирина Казакевич. Она проиграла Экхофф 51,5 секунды. Это 28-й ход гонки.



Кубок мира. Хохфильцен, Австрия

Женщины. Спринт. Лыжный ход



1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 17.51,0

2. Жулия Симон (Франция) – +0,7

3. Маркета Давидова (Чехия) – +4,3...

10. Динара Алимбекова (Беларусь) – +25,2…

16. Доротея Вирер (Италия) – +30,9…

28. Ирина Казакевич (Россия) – +51,5…

33. Евгения Павлова (Россия) – +54,5

34. Ульяна Кайшева (Россия) – +54,6…

40. Светлана Миронова (Россия) – +1.01,3…

62. Лариса Куклина (Россия) – +1.27,9…

80. Тамара Воронина (Россия) – +1.49,4.

Белоруска Алимбекова сенсационно выиграла спринт на этапе в Хохфильцене, Кайшева — 18-я