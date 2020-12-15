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Наталья Сорокина: на Казакевич пахать надо

Наталья Сорокина: на Казакевич пахать надо
Биатлон / Кубок мира 0

Бронзовый призёр чемпионата мира 2007 года Наталья Сорокина оценила выступление сборной России по биатлону в нынешнем сезоне. Команда уже 33 гонки подряд не может завоевать медаль.

«Привыкать к этому не стоит. Конечно, это неприятный момент. У нас не один год много гонок без медалей, конечно, надо бы чаще брать призы. Надо бороться и доказывать. Думаю, во второй половине зимней декады всё будет замечательно. Многие наши биатлонисты пока ищут себя, поэтому первая половина получилась скомканной.

Есть ли у Александра Логинова проблемы с психологией? Я вижу, что он немного потерялся. У него произошло изменение в стрельбе. Он решил ритм поменять, начал делать паузы между выстрелами. Он сейчас потерял и тот ритм, и с новым ещё не смог смириться. Теперь ему приходится намного чётче контролировать своё дыхание и мысли на рубеже. По результатам Саша всё равно остаётся лидером команды, и по ходу он лучший. Поэтому я за то, чтобы он присутствовал в национальной сборной. Это также будет полезно команде», — цитирует Сорокину сайт «Матч ТВ».

Сорокина также прокомментировала выступление женской сборной России.

«Вновь включу оптимизм: 14-е место — это не критично. Посмотрим, что будет дальше. Если проигрыши продолжатся, то это будет звонок, что после Нового года на чемпионате мира нам будет нечего ловить. Но я надеюсь на Ирину Казакевич. Считаю, что это будущее сборной, она станет лидером команды. Вот на ней пахать надо», — сказала Сорокина.

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