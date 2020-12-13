Казакевич: гонка получилась. На «лёжке» можно было не ошибаться и бороться за десятку

Россиянка Ирина Казакевич прокомментировала результат гонки преследования на 3-м этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Она показала лучший результат среди российских спортсменок, финишировав 14-й.

«Анализировала ли вчерашнюю гонку? Прошло какое-то время, успела осознать свои ошибки. Сегодня, в целом, гонка получилась. На „лёжке“ можно было не ошибаться и бороться за десятку или шестёрку. В целом довольна гонкой, работой лыж, спасибо сервису. Лыжи — пушка.



Где-то старалась подстроиться, где могла обгоняла. Были моменты, где пропускала. Не хватило дерзости. На поворотах подрезали, чувствовала себя ребёнком в этот момент.



Первые гонки, допустим, спринт были очень тяжёлые. Это горы, акклиматизация. Ко второму этапу в Контиолахти уже чувствовала себя получше. Думаю, на следующем этапе будем порезвее и обрадуем болельщиков», — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».