Казакевич: гонка получилась. На «лёжке» можно было не ошибаться и бороться за десятку

Россиянка Ирина Казакевич прокомментировала результат гонки преследования на 3-м этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Она показала лучший результат среди российских спортсменок, финишировав 14-й.
«Анализировала ли вчерашнюю гонку? Прошло какое-то время, успела осознать свои ошибки. Сегодня, в целом, гонка получилась. На „лёжке“ можно было не ошибаться и бороться за десятку или шестёрку. В целом довольна гонкой, работой лыж, спасибо сервису. Лыжи — пушка.
Где-то старалась подстроиться, где могла обгоняла. Были моменты, где пропускала. Не хватило дерзости. На поворотах подрезали, чувствовала себя ребёнком в этот момент.
Первые гонки, допустим, спринт были очень тяжёлые. Это горы, акклиматизация. Ко второму этапу в Контиолахти уже чувствовала себя получше. Думаю, на следующем этапе будем порезвее и обрадуем болельщиков», — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».
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