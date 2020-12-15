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Йоханнес Бё: на моих страницах в соцсетях всё меньше немцев и всё больше французов

Йоханнес Бё: на моих страницах в соцсетях всё меньше немцев и всё больше французов
Биатлон / Кубок мира 0

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал своё решение ответить на ряд вопросов журналиста L'Equipe по-французски.

«На моих страницах в „Инстаграме“ и „Фейсбуке“ всё больше французов. Я заметил, что немцев становится всё меньше, а в комментариях всё больше постов от французов. Благодаря Фуркаду биатлон во Франции стал более популярным.

Я немного знаю французский язык, но не очень хорошо строю предложения. Наверное, для французов моя речь кажется совсем неправильной. Но приятно иногда добавить французские слова в свои интервью. Я получил отличные отзывы в соцсетях от французов, которые оценили моё интервью. Приятно было порадовать их", — цитирует Бё TV2.

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