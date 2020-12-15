Йоханнес Бё: на моих страницах в соцсетях всё меньше немцев и всё больше французов
Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал своё решение ответить на ряд вопросов журналиста L'Equipe по-французски.
«На моих страницах в „Инстаграме“ и „Фейсбуке“ всё больше французов. Я заметил, что немцев становится всё меньше, а в комментариях всё больше постов от французов. Благодаря Фуркаду биатлон во Франции стал более популярным.
Я немного знаю французский язык, но не очень хорошо строю предложения. Наверное, для французов моя речь кажется совсем неправильной. Но приятно иногда добавить французские слова в свои интервью. Я получил отличные отзывы в соцсетях от французов, которые оценили моё интервью. Приятно было порадовать их", — цитирует Бё TV2.
Французский журналист — об интервью Бё: первой мыслью было — Йоханнес, что ты делаешь?
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