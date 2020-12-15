Александр Логинов и Ирина Казакевич лидируют в рейтинге Союза биатлонистов России
СБР на своём официальном сайте представил обновлённый рейтинг биатлонистов страны. Среди мужчин продолжает лидировать Александр Логинов. У женщин на первую строчку поднялась Ирина Казакевич.
Рейтинг СБР. Мужчины
1. Александр Логинов – 406.
2. Матвей Елисеев – 344.
3. Игорь Малиновский – 332.
4. Эдуард Латыпов – 298.
5. Алексей Петров – 243.
6. Евгений Идинов – 240.
7. Кирилл Стрельцов – 239.
8. Дмитрий Шамаев – 236.
9. Вадим Филимонов – 233.
10. Карим Халили – 215.
Женщины
1. Ирина Казакевич – 361.
2. Екатерина Носкова – 325.
3. Татьяна Акимова – 321.
4. Наталья Гербулова – 320.
5. Ульяна Кайшева – 278.
6. Ольга Мощенкова – 240.
7. Светлана Миронова – 240.
8. Валерия Васнецова – 231.
9. Елизавета Каплина – 226.
10. Анастасия Халиуллина – 216.
Наталья Сорокина: на Казакевич пахать надо
Рекомендуем вам
- 15 декабря 2020
-
14:35
-
14:01
-
13:42
-
12:18
-
10:49
-
09:55
-
09:22
- 14 декабря 2020
-
22:49
-
22:19
-
20:20
-
20:15
-
19:45
-
18:39
-
18:12
-
16:25
-
15:32
-
12:47
-
12:41
-
12:34
-
11:58
-
11:34
-
11:25
-
11:19
-
10:33
-
10:28
-
10:01
-
09:45
-
09:38
-
08:42
-
08:35
-
06:58
-
00:55
-
00:54
-
00:24
- 13 декабря 2020
-
23:02
Партнерский контент
Рекомендуем вам