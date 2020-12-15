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Александр Логинов и Ирина Казакевич лидируют в рейтинге Союза биатлонистов России

Александр Логинов и Ирина Казакевич лидируют в рейтинге Союза биатлонистов России
Биатлон / Кубок мира 0

СБР на своём официальном сайте представил обновлённый рейтинг биатлонистов страны. Среди мужчин продолжает лидировать Александр Логинов. У женщин на первую строчку поднялась Ирина Казакевич.

Рейтинг СБР. Мужчины
1. Александр Логинов – 406.
2. Матвей Елисеев – 344.
3. Игорь Малиновский – 332.
4. Эдуард Латыпов – 298.
5. Алексей Петров – 243.
6. Евгений Идинов – 240.
7. Кирилл Стрельцов – 239.
8. Дмитрий Шамаев – 236.
9. Вадим Филимонов – 233.
10. Карим Халили – 215.

Женщины
1. Ирина Казакевич – 361.
2. Екатерина Носкова – 325.
3. Татьяна Акимова – 321.
4. Наталья Гербулова – 320.
5. Ульяна Кайшева – 278.
6. Ольга Мощенкова – 240.
7. Светлана Миронова – 240.
8. Валерия Васнецова – 231.
9. Елизавета Каплина – 226.
10. Анастасия Халиуллина – 216.

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