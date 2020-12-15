Леонид Гурьев — об Алексее Волкове: с женщинами нельзя так работать

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев оценил трудности спортсменок со стрельбой в нынешнем сезоне. Сборная России за три этапа Кубка мира не завоевала ни одной медали.
«Лера Васнецова проходила гонки с четырьмя нолями, Женя Павлова и Куклина тоже. Потом стрельба пошла похуже, но там была проблема с тем, что девочки не делали необходимый тренаж. С 7 до 11 они сидят за мобильными телефонами и ноутбуками и рады, что тренажа нет. А когда подвели статистику по году и дали информацию Драчёву, выяснилось, что за год у нас 20 часов тренажа. Это ни о чём. А у юниоров, которые завоевали пять медалей, 80-90 часов. Вот и вся разница.
Работать с винтовкой надо постоянно, а мы куда-то её запихиваем. Вечернего тренажа у нас вообще нет. Света Миронова в прошлом году была в Хохфильцене третьей, а тут показала невразумительный результат», — цитирует Гурьева News.ru
Гурьев также прокомментировал точку зрения о том, что тренеру сборной России по стрельбе Алексею Волкову не хватает жёсткости.
«С женщинами нельзя так работать. Он им разъяснил, объяснил, а дальше растите сами, хотите делайте, хотите — нет. Возьмите пример Винер в художественной гимнастике, Покровскую в синхронном плавании. Девочки прекрасно понимают, почему тренер ставит жёсткие требования и за что спрашивает. Это всё выливается в результат. Вспомните Карполя в волейболе, Трефилова в гандболе, которые достигали результата с женщинами. Они никогда не орали ни с того ни с сего, а спрашивали дисциплину и порядок, что подкреплялось результатом.
А как мы хотим выигрывать? Мы вышли на уровень стрельбы в гонке с четырьмя рубежами за 1,45-1,50 и шли к этим результатам три года, а мир с тех пор ушёл вперёд и стал стрелять за 1,25-1,40. Сейчас прошло три этапа, соперницы справились с катаклизмами при подготовке и уже не будут нам делать подарки. У них пойдут нули, и паровоз уйдёт», – сказал Гурьев.
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