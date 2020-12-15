Чепиков — о Логинове: ему надо взять бремя лидерства. Как Фуркад – в сборной Франции

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР), двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков прокомментировал выступления Александра Логинова на этапах Кубка мира. По словам Сергея, Александру следует брать пример с французского биатлониста Мартена Фуркада и становиться лидером национальной команды.



«Поднимался ли вопрос о возвращении Логинова в команду, когда я был членом Правления СБР? Он и не был на самоподготовке. У него был индивидуальный график, но ключевые тренировки выполнял вместе с командой. Я сам присутствовал на сборах.

По своему опыту могу сказать, чтобы тренироваться индивидуально, нужна очень высокая степень концентрации. Чтобы не было бытовых отклонений, а ты использовал каждый тренировочный день. В команде ещё медицинское сопровождение, массажист, персонал, который помогает пристрелять оружие, замерять определенные отрезки.

Удивили ли слова Александра Касперовича, что Логинов – не лидер сборной? По результатам ещё никто так близко не приблизился к Логинову. Кто у нас ещё добился таких высот? Наоборот, мне кажется, что Александру надо взять на себя нелегкое бремя лидерства. Помогать команде, делиться своим опытом. Как Мартен Фуркад – в сборной Франции. Они сейчас очень ровно выступают и готовились все вместе. Лидер думает не только о своем результате, но и о команде. Это непростая миссия. », — приводит слова Чепикова «Спорт День за днём».