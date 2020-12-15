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Майгуров поделился мнением, что могло помешать Логинову в стрельбе на этапе КМ Хохфильцене

Майгуров поделился мнением, что могло помешать Логинову в стрельбе на этапе КМ Хохфильцене
Биатлон / Кубок мира 0

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал стрельбу Александра Логинова в эстафете на третьем этапе Кубка мира, который прошёл в Хохфильцене (Австрия).

«То, что случилось в эстафете с Александром Логиновым, — это совокупность факторов. Стрельба — это в основном психология. Можно научить человека идеально стрелять, но в стрессовых ситуациях на первый план выходят не твои навыки стрельбы, хотя они важны, а психология — как спортсмен сможет совладать со своими нервами в той или иной ситуации.

Также отмечу неидеальное функциональное состояние, которое тоже может накладывать свой отпечаток на результат стрельбы в определенный момент», — приводит слова Майгурова ФАН.

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