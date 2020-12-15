Каминский прокомментировал факт того, что Логинов и Елисеев к КМ готовились самостоятельно

Тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский поделился мнением насчёт того, что биатлонисты Александр Логинов и Матвей Елисеев готовились к этапам Кубка мира самостоятельно.



«Первые выводы мы сделаем после первых четырёх этапов. Но чтобы глобально оценивать их подготовку, надо смотреть после главного старта — чемпионата мира. Проводить глубокий анализ, чтобы понимать, что ребята сделали не так. Сейчас однозначно говорить очень сложно.



С одной стороны, спортсмену хорошо, когда он готовится самостоятельно, на него ничего не давит. Но всегда есть вторая сторона медали. Так что самоподготовка, с другой стороны, немножко расхолаживает. Может быть, ребята что-то делали не так», — сказал Каминский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

Юрий Каминский: рано говорить, что Логинов выбирается из кризиса