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Польховский — о безмедальной серии сборной России: тяжеловато, но терпимо

Польховский — о безмедальной серии сборной России: тяжеловато, но терпимо
Биатлон / Кубок мира 0

Главный тренер сборной России Валерий Польховский прокомментировал факт того, что национальная команда России по окончании третьего этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) уже более 30 гонок остаётся без медалей.

«Есть такой момент. Было бы легче, если бы была медаль. Но эти серии считают статистики, а мы стараемся сделать так, чтобы каждый спортсмен сделал шаг вперёд – по скорости, по стрелковой части. Нам по сторонам некогда смотреть.

Мы заняты делом, стараемся сделать так, чтобы каждый спортсмен мог выступать более успешно. То, что медалей нет, тяжеловато, но терпимо. Будем делать всё возможное, чтобы улучшить ситуацию», — передаёт слова Польховского корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

Чепиков поделился мнением, отчего сборная России в течение 33 гонок остаётся без медалей
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