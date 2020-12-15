Чепиков поделился мнением, отчего сборная России в течение 33 гонок остаётся без медалей

Вице-президент Союза биатлонистов России двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков поделился мнением, из-за чего сборная России в течение 33 гонок остаётся без медалей, а также рассказал, с чем связаны неудовлетворительные результаты россиян в стрельбе.



«У сборной России 33 гонки без медалей. Кто может прервать эту чёрную серию? В этом году иностранным спортсменам было проще, чем нашим. У них есть несколько мест, где они живут и тренируются. Могут там без выезда находиться. Нам же нужно было собирать команду, потом переезды, решать всякие организационные вопросы, проходить тесты на коронавирус… Но я надеюсь, что будет определённый прогресс.



С чем связаны проблемы российских биатлонистов со стрельбой? Проблемы со стрельбой очень часто возникают из-за плохой функциональной готовности организма. Видишь проигрыш и постоянно идёшь на пределе, максимальном закислении. Не можешь где-то переключиться, расслабиться. Постоянно в высоком тонусе, когда очень сложно стрелять», — приводит слова Чепикова «Спорт день за днём».

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